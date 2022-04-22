Последнюю ледовую переправу закрывают в Камчатском крае

Последняя ледовая переправа закроется в Камчатском крае 23 апреля. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.

Работу прекратит переправа на дороге между селами Тиличики и Корф через бухту Скрытую. Таким образом, действующих переправ в регионе больше не останется.

В ведомстве отмечают, что на подходах к переправам установлены дорожные знаки и информационные щиты.

С 15 апреля движение для транспорта закрыли на всех ледовых переправах в центральных районах Якутии. В арктических и северных районах закрытие всех переправ проводится с 20 по 25 апреля.