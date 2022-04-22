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Москвичу вынесли приговор за наезд на пенсионерку в Тюмени

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Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 68-летнему жителю Москвы, который, управляя иномаркой, сбил на переходе пенсионерку. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Наезд произошел 25 октября 2021 года на улице Клары Цеткин. Установлено, что водитель Hyundai Accent не заметил пенсионерку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пожилой женщине был причинен тяжкий вред здоровью, отмечает Megatyumen.ru.

Суд признал находившегося за рулем 68-летнего жителя Москвы виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Мужчине назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Он не имеет права выезжать за пределы Москвы и изменять место жительства без согласия государственного органа, осуществляющего надзор. Также с виновного взыскали 300 тыс. рублей в пользу потерпевшей.

19 апреля сообщалось, что в Нижнем Новгороде по делу о смертельном массовом ДТП с участием пассажирских автобусов ожидает суда водитель «Газели». В аварии пострадали 30 человек, находившиеся в автобусах. Одна женщина скончалась в больнице.

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