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Канцлер ФРГ Шольц заявил, что эмбарго на газ из России не остановит конфликт на Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц 22 апреля заявил, что резкое эмбарго на российский газ не принесло бы быстрого разрешения конфликта на Украине.

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Также Шольц отметил, что для самой Германии важно избежать серьезного экономического кризиса, который может наступить из-за полного и резкого отказа от энергоресурсов из России.

«Мы хотим избежать серьезного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и закрытия заводов, которые больше никогда бы не открылись», — сказал немецкий канцлер в интервью изданию Der Spiegel.

Накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отвечая на вопрос, когда будет одобрен пакет санкций по эмбарго на нефть и газ из России, сказал, что пока ни по одному из предложений нет единогласия среди стран-членов Евросоюза.

По данным издания Le Figaro, против полного отказа от российских энергоносителей выступают Германия, Австрия и Венгрия, поддерживают его Польша и Франция.

20 апреля Федеральное статистическое бюро ФРГ сообщило, что цены на топливо в Германии показали максимальный годовой прирост за последние 50 лет. Согласно опубликованным данным, за прошедший год цена бензина премиум-класса выросла на 41,9%, дизельного топлива — на 62,6%, светлого мазута — почти в два с половиной раза больше, на 144%, в среднем же моторное топливо подорожало на 47,4%.

19 апреля немецкое издание Deutsche Wirschafts Nachrichten сообщило, что Германия заплатит в 2022 году рекордную сумму за покупку российских нефти и газа. Как отмечалось в материале, экологическая организация траты властей ФРГ на российскую нефть может увеличиться с €11,4 млрд до €14,3 млрд.

За день до этого немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест.

16 апреля немецкое издание Bild посоветовало читателям мыться по-кошачьи для противостояния энергозависимости от РФ. Таким образом журналисты Bild высмеяли политику Берлина по сокращению экономических связей с Россией и отказу от импорта российских энергоресурсов.

Санкции против России были введены рядом стран, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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