Канцлер ФРГ Шольц заявил, что эмбарго на газ из России не остановит конфликт на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 апреля заявил, что резкое эмбарго на российский газ не принесло бы быстрого разрешения конфликта на Украине.

Также Шольц отметил, что для самой Германии важно избежать серьезного экономического кризиса, который может наступить из-за полного и резкого отказа от энергоресурсов из России.

«Мы хотим избежать серьезного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и закрытия заводов, которые больше никогда бы не открылись», — сказал немецкий канцлер в интервью изданию Der Spiegel.

Накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отвечая на вопрос, когда будет одобрен пакет санкций по эмбарго на нефть и газ из России, сказал, что пока ни по одному из предложений нет единогласия среди стран-членов Евросоюза.

По данным издания Le Figaro, против полного отказа от российских энергоносителей выступают Германия, Австрия и Венгрия, поддерживают его Польша и Франция.

20 апреля Федеральное статистическое бюро ФРГ сообщило, что цены на топливо в Германии показали максимальный годовой прирост за последние 50 лет. Согласно опубликованным данным, за прошедший год цена бензина премиум-класса выросла на 41,9%, дизельного топлива — на 62,6%, светлого мазута — почти в два с половиной раза больше, на 144%, в среднем же моторное топливо подорожало на 47,4%.

19 апреля немецкое издание Deutsche Wirschafts Nachrichten сообщило, что Германия заплатит в 2022 году рекордную сумму за покупку российских нефти и газа. Как отмечалось в материале, экологическая организация траты властей ФРГ на российскую нефть может увеличиться с €11,4 млрд до €14,3 млрд.

За день до этого немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест.

16 апреля немецкое издание Bild посоветовало читателям мыться по-кошачьи для противостояния энергозависимости от РФ. Таким образом журналисты Bild высмеяли политику Берлина по сокращению экономических связей с Россией и отказу от импорта российских энергоресурсов.

Санкции против России были введены рядом стран, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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