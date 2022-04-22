Москвичам пообещали повышенное давление в выходные

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в пятницу, 22 апреля, рассказала «Известиям» о погоде в Москве на предстоящих выходных.

«В выходные дни московский регион будет находится в области повышенного давления. Суббота пройдет без осадков, ночью температура воздуха составит +4... +6 градусов, а днем — +12... +14 градусов. В воскресенье возможен небольшой дождь, мы прогнозируем его к вечеру, он будет кратковременным», — рассказала специалист.

Ночью в воскресенье температура воздуха составит +5... +7 градусов, а днем +14... +16 градусов.

«В целом температура будет чуть выше климатической нормы и комфортной для начала дачного сезона», — заключила Позднякова.

Ранее, 20 апреля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в оставшиеся дни на этой неделе в Москве и Подмосковье ожидаются колебания температуры. По его словам, в воскресный пасхальный день температура может быть до +15...+16 °С. До конца месяца будет держаться такая погода с небольшими колебаниями, добавил метеоролог.