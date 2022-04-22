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В одном из районов Ульяновска ввели режим повышенной готовности из-за оползня

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Мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин ввел режим повышенной готовности в границах Засвияжского района в связи с оползнем в селе Арское. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил портал Ulpravda.ru.

По данным портала, подвижки грунта обнаружили 20 апреля у Арского храмового комплекса и огородов домов на улицах Юбилейная, Мир и далее поблизости от асфальтовой дороги.

Начальник Управления гражданской защиты города Андрей Тамбовский рассказал, что на проблемных участках наблюдаются многочисленные трещины-заколы длиной от 3 м до 15 м с шириной раскрытия до 20 см.

«Часть земляных масс длиной от 5м до 15 м и высотой до 5–7 м просели, другие при насыщении влагой имеют вероятность сползания. Общая протяженность подвижки грунта достигает 700 м, здесь имеются многочисленные выходы грунтовых вод. Имеются трещины в районе железобетонной лестницы, которая подверглась деформации», — сообщил он.

Как сообщает портал, Вавилин поручил директору «Стройзаказчика» Александру Хаджибаеву привлечь специализированную организацию для определения причин оползня. Затем планируется провести противооползневые мероприятия. Помимо этого, начальник городского управления дорожного хозяйства и транспорта Валерий Художидков получил распоряжение обеспечить безопасность дородного движения на участке между селом Арское и деревней Погребы.

В пресс-службе администрации Ульяновска уточнили, что в настоящее время сотрудники городской поисково-спасательной службы расставили колышки-маячки, растянули сигнальную ленту и постоянно наблюдают за склоном. Отмечается, что за последние сутки новых подвижек грунта не произошло.

Ранее, 19 января, в Удмуртии водонапорная башня упала из-за подвижек грунта. Инцидент произошел в деревне Курегово в Глазовском районе. Без воды тогда остались 13 домов. В результате происшествия никто не пострадал. Власти района заявили, что новая башня будет установлена силами сельскохозяйственного производственного кооператива. Работы будут выполнены летом 2022 года.

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