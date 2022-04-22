Свыше 9 тыс. молодых деревьев высадят жители Хабаровского края

Жители Хабаровского края примут участие во всероссийской акции «Сад памяти». Активисты высадят свыше 9 тыс. молодых деревьев.

С установлением благоприятных условий акция будет проведена в мае, к этому времени общественники подготовят места для посадок. Главное мероприятие состоится вблизи села Некрасовка под Хабаровском 14 мая. Министерство лесного хозяйства и лесопереработки подготовит для участников 3 тыс. саженцев кедров, сообщает ИА AmurMedia. Этого хватит, чтобы засеять 1 га земли.

Всего в рамках акции в Хабаровском крае проведут 29 эколого-патриотических мероприятий. Местные жители посадят кедры, березы, клены, рябины, лиственницы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Озеленение затронет 12 районов. Участки будущих «садов памяти» уже нанесены на всероссийскую карту акции на сайте садпамяти2022.рф.

В 2021 году в регионе высадили 11 тыс. молодых деревьев. В акции принимали участие свыше 1,2 тыс. человек.