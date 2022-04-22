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Жительница Камчатки перечислила лжеброкерам 2,5 млн рублей

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В Камчатском крае возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении индивидуальной предпринимательницы. 40-летняя женщина лишилась 2,5 млн рублей, рассчитывая на доход на бирже.

Эксперт рассказал о способах защитить себя от мошенников в Сети

По словам потерпевшей, в январе 2022 года она увидела в социальной сети рекламу инвестирования денежных средств. Женщина перешла по ссылке и оставила свои контактные данные. С ней сразу связался неизвестный мужчина, который представился финансовым аналитиком. Во время разговора собеседник проявлял настойчивость, описывая преимущества работы с «брокерской компанией». Мужчина предложил услугу доверительного управления счетом клиентки, чтобы гарантировать высокую прибыль. Об этом пишет ИА KamchatkaMedia.

Предпринимательница перешла по присланной ей ссылке и зарегистрировалась на сайте. Затем с ней связался «специалист технической поддержки», по инструкции которого женщина открыла счет и электронный кошелек. В течение нескольких недель потерпевшая осуществляла переводы на общую сумму порядка 2,5 млн рублей. Когда женщине предложили внести страховой депозит, она поняла, что стала жертвой мошенников.

Розыском злоумышленников занимается полиция.

По данным приложения Kaspersky Who Calls, доля россиян, сталкивающихся с мошенническими звонками, в конце февраля достигла минимального значения в 3,8%, но вновь начала увеличиваться в конце марта. В первых числах апреля со звонками злоумышленников столкнулись 4,9% россиян. Для сравнения: в декабре 2021 года показатель держался на отметке в 10–11%.

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