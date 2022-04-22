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Минобороны РФ заявило о готовности вновь ввести режим тишины для боевиков с «Азовстали» 

Минобороны: Россия готова вновь ввести режим тишины для эвакуации с «Азовстали» 
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Россия готова снова ввести режим тишины для эвакуации украинских националистов с «Азовстали», согласных сложить оружие. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Руководствуясь чисто гуманными принципами и в ответ на продолжающиеся утверждения украинской стороны о якобы нахождении на «Азовстали» мирного населения, в очередной раз заявляем, что Россия готова в любой момент ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц, а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ, боевиков националистических батальонов, включая раненых украинских военнослужащих», — сказал Мизинцев.

В настоящее время, по данным министерства, из Мариуполя эвакуированы 144 тыс. жителей, 341 иностранный гражданин и 1844 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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В ведомстве также подчеркивают, что статистика по числу эвакуированных из города говорит о безосновательности обвинений в адрес России о создании каких-либо препятствий выходу мирных жителей.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что весь Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и Народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована». По его словам, на завершение операции по «Азовстали» нужно 3–4 дня.

Президент, в свою очередь, приказал отменить штурм территории завода, руководствуясь соображениями сохранения жизни российских военнослужащих.

Ранее, 19 апреля, Минобороны РФ уже предлагало украинским формированиям на «Азовстали» сдаться. Как тогда уточнил Мизинцев, план был предложен из-за катастрофического положения на предприятии, а также исходя из гуманных принципов. Всем сложившим оружие гарантировалось сохранение жизни.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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