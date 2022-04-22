Глава Рособрнадзора заявил об отсутствии альтернативы ЕГЭ

Поступление в вуз по портфолио, в котором собрана информация о достижениях ученика, не станет альтернативой единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил 22 апреля на прямой линии партии «Единая Россия» с родителями и старшеклассниками по приемной кампании в 2022 году.

«Когда я говорю, что альтернативы экзамену нет, я говорю про ближайшую перспективу. Самая большая проблема портфолио в том, что данные необъективные и несоизмеримые с чем-то. Как в культуре ту или иную творческую способность определить по единой шкале и уравнять? Сложность в том, что очень много направлений деятельности, в которых участвуют молодые люди еще школьниками, и трудно их даже не оценить, а потом уравнять эти баллы», — сказал он.

По его словам, портфолио — это дополнительная возможность абитуриента. В нем может содержаться информация об успехах ученика как в школе, так в творчестве или волонтерстве. Музаев отметил, что невозможно сделать единую шкалу для оценки разных навыков.

В феврале Музаев рассказал «Известиям» об изменениях в ЕГЭ в 2022 году. По словам главы Рособрнадзора, в нем появится больше заданий на анализ информации, комбинацию разных методов решения задач. Так, из профильного экзамена по математике уберут ряд простых заданий, с которыми справлялись практически все участники ЕГЭ. Вместо них будут добавлены более сложные задачи.

Также Музаев отметил, что в этом году экзамен планируется провести в старом, «допандемийном» формате. Он напомнил, что в 2020 году выпускники 11-го класса получали аттестат на основании результатов промежуточной аттестации, ЕГЭ сдавали только для поступления в вуз. В прошлом году выпускники, которые не планировали поступать в вуз, могли пройти государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена.

19 апреля глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о предложениях сделать ЕГЭ по истории обязательным. Однако министерство не планирует делать таких изменений.

По данным исследования образовательной компании MAXIMUM Education, на грядущих госэкзаменах за три предмета в сумме каждый третий опрошенный школьник планирует получить 200–250 баллов. Четверть учеников рассчитывает на результат выше 270 баллов, и такое же количество человек планируют набрать 250–270 баллов.