Песков опроверг заявления Госдепа США о том, что ВСУ продолжают удерживать Мариуполь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 22 апреля, в ходе брифинга отверг заявление Госдепартамента США о том, что данные России о полном взятии под контроль Мариуполя якобы являются ложью.

По словам Пескова, в заявлениях американской стороны «нет доли правды». Представитель Кремля рекомендовал ориентироваться на представленную накануне информацию главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

21 апреля министр отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации в Мариуполе. По словам Шойгу, город находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), а территория завода «Азовсталь» с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована.

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс при этом сказал, что слова российской стороны о полном контроле над городом — дезинформация.

Вместе с тем представитель Пентагона указал, что США не планируют участвовать в возможной эвакуации мирного населения из Мариуполя.

Также в четверг флаг ДНР подняли над Мариуполем. Знамя разместили на телевышке — самой высокой точке города, которая расположена примерно в 200 м над уровнем моря.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».