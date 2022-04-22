Прямой эфир
Мир
Путин проведет телефонный разговор с председателем Евросовета Мишелем
Общество
Москвичам пообещали повышенное давление в выходные
Мир
Шольц заявил от отсутствии гарантий мира на Украине в случае эмбарго на газ
Общество
СКР расследует факт обстрела ВСУ госпиталя в Донбассе ракетами «Точка-У»
Общество
Гимны РФ и Татарстана начнут исполнять в республике летом в пришкольных лагерях
Общество
Рашкин подал апелляционную жалобу на приговор по делу о незаконной охоте
Мир
Канцлер Германии призвал Украину защищаться самостоятельно
Наука
«Роскосмос» будет развивать пилотируемую космонавтику с Китаем
Мир
В Мариуполе готовятся восстановить телевещание
Мир
МИД РФ заявил об открытости Москвы для честного диалога с США
Мир
Макрон заявил об отсутствии обсуждения эмбарго на поставки газа из РФ
Сюжет:

Песков опроверг заявления Госдепа США о том, что ВСУ продолжают удерживать Мариуполь

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 22 апреля, в ходе брифинга отверг заявление Госдепартамента США о том, что данные России о полном взятии под контроль Мариуполя якобы являются ложью.

По словам Пескова, в заявлениях американской стороны «нет доли правды». Представитель Кремля рекомендовал ориентироваться на представленную накануне информацию главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

21 апреля министр отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации в Мариуполе. По словам Шойгу, город находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), а территория завода «Азовсталь» с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована.

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс при этом сказал, что слова российской стороны о полном контроле над городом — дезинформация.

Вместе с тем представитель Пентагона указал, что США не планируют участвовать в возможной эвакуации мирного населения из Мариуполя.

Также в четверг флаг ДНР подняли над Мариуполем. Знамя разместили на телевышке — самой высокой точке города, которая расположена примерно в 200 м над уровнем моря.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022