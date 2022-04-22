Модернизацию общественного транспорта проведут в Хабаровском крае

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края намерено провести комплексную модернизацию системы общественного транспорта. От региона уже подана заявка на приобретение больших автобусов и троллейбусов для Хабаровска.

По словам руководителя Минтранса Ирины Горбачевой, в регионе установлено 86 межмуниципальных и 209 муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом. В перевозке пассажиров задействовано свыше 1,2 тыс. автобусов. Маршрутная сеть была сформирована свыше 50 лет назад. На текущий момент из-за изменения границ застройки произошло перераспределение пассажиропотока. Из-за этого возникают проблемы с дублированием городских и межмуниципальных маршрутов, пишет ИА AmurMedia.

Программу развития транспортной инфраструктуры и схему организации транспортного обслуживания по запросу Минтранса разработал Московский научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. Специалисты рекомендовали построить в Хабаровске на границе с Хабаровским районом три транспортно-пересадочных узла. Еще одной ключевой задачей станет обновление подвижного состава. В 2021 году регион закупил 13 автобусов среднего класса для Амурского, Советско-Гаванского, Николаевского, Охотского, Ванинского и Верхнебуреинского районов.

В рамках модернизации транспортных услуг в 2022 году на всех садовых маршрутах будет работать система ГЛОНАСС, а также безналичная оплата проезда.