Два человека погибли в лобовом столкновении грузовиков на трассе Р-228
В Камышинском районе Волгоградской области в результате лобового столкновения грузовиков погибли два человека. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Авария произошла поздно вечером 21 апреля на 493-м км федеральной трассы Р-228 Сызрань–Саратов–Волгоград. По предварительным данным, водитель большегруза Volvo FM-Truck выехал на встречную полосу и на скорости врезался в двигавшийся «КамАЗ» с полуприцепом.
В результате ДТП оба дальнобойщика получили различные травмы, от которых скончались на месте. В МВД отметили, что столкновения было не избежать.
По данным ведомства, за рулем Volvo находился 55-летний житель Республики Дагестан. Личность второго водителя устанавливается.
18 апреля на трассе Самара–Пугачев–Энгельс–Волгоград столкнулись «УАЗ-Буханка» и грузовик MAN. Погибли два человека.