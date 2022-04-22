Путин обсудил с членами Совбеза РФ сотрудничество со странами бывшего СССР
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза России 22 апреля предложил рассмотреть вопросы сотрудничества с республиками постсоветского пространства.
«Мы с вами сегодня рассмотрим вопросы сотрудничества с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве, у нас по линии правительства этим занимается Оверчук Алексей Логвинович, он в деталях знает, как складывается работа, прежде всего на экономическом треке», — сказал глава государства.
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