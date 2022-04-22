В Сыктывкаре с 23 апреля откроется навигация по реке Сысола

В Сыктывкаре начнется навигация по реке Сысола. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщило информационное агентство «Комиинформ».

К работам по разведению наплавного моста на Заречье планируется приступить 23 апреля в 10:00.

Как сообщает агентство со ссылкой на организацию МКП «Жилкомсервис», в связи с началом весеннего паводка на маршруты выйдут грузопассажирский паром «Парма» и пассажирский теплоход «Коммунальник-2».

Отмечается, что все суда будут производить перевозки по утвержденному расписанию, которое опубликуют в ближайшее время.

Ранее, 15 апреля, открылась навигация для судов на реке Бурее в Амурской области. С 1 мая навигация откроется на реках Амур, Зее и Селемдже с притоками. С 15 мая маломерные суда начнут курсировать на Бурейском и Нижне-Бурейском водохранилищах, а с 1 июня — на Зейском водохранилище.