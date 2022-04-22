Прямой эфир

В Сыктывкаре с 23 апреля откроется навигация по реке Сысола

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сыктывкаре начнется навигация по реке Сысола. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщило информационное агентство «Комиинформ».

К работам по разведению наплавного моста на Заречье планируется приступить 23 апреля в 10:00.

Как сообщает агентство со ссылкой на организацию МКП «Жилкомсервис», в связи с началом весеннего паводка на маршруты выйдут грузопассажирский паром «Парма» и пассажирский теплоход «Коммунальник-2».

Отмечается, что все суда будут производить перевозки по утвержденному расписанию, которое опубликуют в ближайшее время.

Ранее, 15 апреля, открылась навигация для судов на реке Бурее в Амурской области. С 1 мая навигация откроется на реках Амур, Зее и Селемдже с притоками. С 15 мая маломерные суда начнут курсировать на Бурейском и Нижне-Бурейском водохранилищах, а с 1 июня — на Зейском водохранилище.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022