Прямой эфир
Мир
Шольц заявил от отсутствии гарантий мира на Украине в случае эмбарго на газ
Общество
СКР расследует факт обстрела ВСУ госпиталя в Донбассе ракетами «Точка-У»
Общество
Гимны РФ и Татарстана начнут исполнять в республике летом в пришкольных лагерях
Общество
Рашкин подал апелляционную жалобу на приговор по делу о незаконной охоте
Мир
Канцлер Германии призвал Украину защищаться самостоятельно
Наука
«Роскосмос» будет развивать пилотируемую космонавтику с Китаем
Мир
В Мариуполе готовятся восстановить телевещание
Мир
МИД РФ заявил об открытости Москвы для честного диалога с США
Мир
Макрон заявил об отсутствии обсуждения эмбарго на поставки газа из РФ
Мир
Боррель заявил о готовности сесть с Путиным за стол переговоров по Украине
Мир
В ЛНР заявили о контроле над 90% территории республики

Мужчина погиб при пожаре на проспекте Ленина в Петрозаводске

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Петрозаводска произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Следственные органы проводят проверку, сообщает региональная прокуратура.

Информация о возгорании поступила в дежурную службу 22 апреля в 9:03. Горела квартира на пятом этаже дома № 38 по проспекту Ленина. В настоящее время пожар потушен, несущие конструкции дома не пострадали.

В ходе осмотра квартиры было обнаружено тело мужчины. Им оказался 65-летний собственник жилья. Предварительной причиной смерти эксперты называют отравление угарным газом, вероятной причиной возгорания – неосторожное обращение с огнем, пишет ИА «Карелinform».

На место происшествия выезжал и.о. прокурора Петрозаводска Сергей Кокорев. Он координировал действия правоохранительных органов.

«Следственными органами территориального управления Следственного комитета РФ и органами МЧС по данному факту проводятся процессуальные проверки, ход и результаты которых взяты прокуратурой города на контроль», — говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

21 апреля сообщалось, что жителей четырехэтажного дома на улице Калинина в Петрозаводске эвакуировали из-за пожара на чердаке. В ликвидации горения участвовали 30 человек и семь единиц техники.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022