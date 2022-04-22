Мужчина погиб при пожаре на проспекте Ленина в Петрозаводске
В центре Петрозаводска произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Следственные органы проводят проверку, сообщает региональная прокуратура.
Информация о возгорании поступила в дежурную службу 22 апреля в 9:03. Горела квартира на пятом этаже дома № 38 по проспекту Ленина. В настоящее время пожар потушен, несущие конструкции дома не пострадали.
В ходе осмотра квартиры было обнаружено тело мужчины. Им оказался 65-летний собственник жилья. Предварительной причиной смерти эксперты называют отравление угарным газом, вероятной причиной возгорания – неосторожное обращение с огнем, пишет ИА «Карелinform».
На место происшествия выезжал и.о. прокурора Петрозаводска Сергей Кокорев. Он координировал действия правоохранительных органов.
«Следственными органами территориального управления Следственного комитета РФ и органами МЧС по данному факту проводятся процессуальные проверки, ход и результаты которых взяты прокуратурой города на контроль», — говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
21 апреля сообщалось, что жителей четырехэтажного дома на улице Калинина в Петрозаводске эвакуировали из-за пожара на чердаке. В ликвидации горения участвовали 30 человек и семь единиц техники.