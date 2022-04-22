28 и 29 мая пройдет фестиваль «Небо: теория и практика»

Фестиваль включает множество вдохновленных небом и полетами активностей, разделенных на две основные программы — в небе и на земле.

«Небо: теория и практика» — главный семейный фестиваль, посвященный всему, что может подняться в небо, — от дронов, воздушных шаров до вертолетов и пилотажных самолетов — пройдет в подмосковной Балашихе в пятый раз. Это единственный в России фестиваль, где комфортно себя чувствуют как профессионалы, так и любители авиации, молодежь и семьи с детьми. В 2022 году он пройдет в последние выходные весны на ближайшем от Москвы аэродроме Черное. Организаторы ожидают более 30 тыс. гостей.

В «небесной» части программы: зрелищное шоу и трюки от ведущих пилотажных групп малой авиации, чемпионов мира и Европы, показательные полеты новейших образцов летной техники, соревнования по вертолетному спорту, а также показательные выступления парашютистов и парапланеристов. Важной отличительной чертой фестиваля является доступность и зрелищность: шоу проходит ​​всего в 15 м от земли. Не обойдется без сюрпризов и премьер!

В течение двух дней зрители смогут наблюдать зрелищные гонки дронов на специально оборудованной трассе более 5000 кв. м. Соревнования среди профессиональных пилотов спортивных квадрокоптеров пройдут в формате одиночных вылетов и ярких командных соревнований. Также в дрон-зоне состоятся показательные шоу-полеты с применением пиротехнических эффектов, мастер-классы, полеты в 3D-очках и новинка фестиваля — хоккей на дронах.

На «земле» гостей ждет масштабная выставка, где будет представлено около сотни единиц летной техники на расстоянии вытянутой руки: уникальные самолеты и вертолеты, автожиры, планеры, парапланы, дельталеты, спортивные и коммерческие беспилотные летательные аппараты, последние разработки российского авиастроения в области малой и частной авиации.

Широко будет представлен и легендарный самолет Ан-2, который отмечает 75-летний юбилей в этом году. В исторической зоне фестиваля Музей техники имени Вадима Задорожного традиционно разместит реконструкцию военного аэродрома и расскажет о важных исторических событиях эпохи, представит новинки из музейной частной коллекции, сотрудники музея проведут мастер-классы для детей и взрослых. Расширенная выставочная часть фестиваля представит 100 лет авиационной истории в одном месте.

В новой зоне «Космос» гости увидят этапы становления и развития космической отрасли: от истоков к современности. Развитие современной космонавтики продемонстрируют российские частные космические компании — Success Rockets и многие другие. «космическом лектории» пройдут встречи и беседы с уникальными специалистами космической индустрии: дискуссионные столы, яркие темы, где подробно и доступно гостям фестиваля расскажут о планах в освоении космоса. Редкие и единственные в своем роде экспонаты представит Центральный дом-музей авиации и космонавтики ДОСААФ. Прославленное общество отмечает в этом году юбилей — 95 лет.

«Фокус программы этого года — подростки. Наша цель — сформировать сообщество молодежи, увлеченных своим делом. Девиз фестиваля «Когда хобби становится профессией!», и мы искренне считаем, что счастливый человек тот, кто занимается своим любимым делом. Только тогда он становится профессионалом. Одной из главных тем этого года станет «Космос». Масштаб галактик, скорость передвижения, химические реакции, новые решения и барьеры — это лишь десятая часть тем, которые мы разберем в рамках фестиваля. Современное покорение космоса невозможно без частных космических проектов, без увлеченных людей, без мечтателей, которые верят в невозможное и двигаю мир вперед. Мы расскажем о ведущих частных российских компаниях и познакомим с их разработками. Уверен, на многие годы эта площадка станет одной из ведущих», — говорит генеральный продюсер фестиваля Адриан Хмельницкий.

Образовательная часть будет представлена площадками знаковых московских учебных заведений, таких как МАИ, КБТ и др., и открытым лекторием, где можно послушать экспертов на темы безопасного поведения на небе и на земле, паблик-токи специалистов авиации. В тренировочной зоне гости смогут почувствовать себя настоящим пилотом, сесть за штурвал авиасимулятора. Премьера — Летная школа фестиваля «Небо: теория и практика», где ведущие авиационные учебные центры проведут открытые уроки по темам: авиация общего назначения и процесс обучения, метеорология в авиации, общие знания по воздушным судам и др. Участие в уроках совершенно бесплатное, по предварительной регистрации, которая скоро откроется на сайте фестиваля.

В детской программе юных любителей неба ждут интерактивные авиационные тренажеры, батутный парк, открытые уроки, детские экскурсии и мастер-классы. На фестивале традиционно представлены специальные игровые зоны и площадки для детей различного возраста (от трех лет), катапульта братьев Райт, уроки по созданию легких моделей из подручных средств, сборка и запуск планеров на настоящей катапульте, авиамастерские, соревнования, знакомство с многообразием беспилотных технологий, освоение фристайл-техник на дронах, дрон-рейсинг, метательные модели из пенопласта, аэрофотосъемка и многое другое. На специальной учебной площадке «ЛизаАлерт» поисково-спасательный отряд расскажет детям, что делать, если потерялся в городе или заблудился в лесу, любопытные факты из жизни поискового отряда и, конечно, о поисках с неба.

Новинка этого года — детские организованные экскурсии с гидом по площадкам для групп разных возрастов. В этом году в рамках фестиваля заработает небольшой детский сад! А пока дети заняты, мамы смогут комфортно расположиться в специальной зоне для отдыха «только для мам». Сотни тематических мастер-классов, территория воздушных змеев, общая территория детской площадки более 3 га.

В «соревновательной» части пройдут ставшие доброй традицией официальные соревнования по вертолетному спорту. Лучшие пилоты покажут свое мастерство не только на скорость, но и на точность. Впервые на фестивале состоится гонка дронов. Ведущие спортсмены в горячей борьбе поборются за звание лучшего. Огонь и дым, скорость и драйв на гонке дронов от Drone Sports Global.

К 85-летию научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России пройдет уникальная выставка истории в фотографиях. Также гости площадки «Безопасность» увидят выставку современного снаряжения и экипировки пожарно-спасательных подразделений, будут продемонстрированы возможности робототехнических комплексов наземного пожаротушения и возможности противопожарных автоцистерн. Будут организованы мастер-классы по средствам индивидуальной защиты и специальные мастер-классы для детей.