Песков заявил, что четыре острова Южной части Курил являются неотъемлемой частью России

Представитель Кремля Дмитрий Песков 22 апреля прокомментировал заявление властей Японии о том, что южные Курилы были «незаконно оккупированы» Россией.

«Все четыре острова являются неотъемлемой территорией РФ», — заявил Песков на брифинге.

Он также подчеркнул, что в настоящее время, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к введению антироссийских санкций, говорить о продолжении диалога по Курилам «весьма трудно».

Ранее в этот день Япония впервые с 2003 года обозначила южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией территории. Такая формулировка указана в «Синей книге по дипломатии», в которой фиксируются важные вехи внешнеполитической деятельности страны.

Завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов рассказал «Известиям», что такое заявление японская сторона сделала из-за роста напряженности, а также на фоне присоединения Токио к антироссийским санкциям. Он уточнил, в условиях, когда переговорный процесс вокруг мирного договора прекращен, Япония открыто заняла позицию, которая была у нее достаточно давно, — что эти территории «незаконно оккупированы».

21 марта РФ отказалась от переговоров с Японией по мирному договору. В качестве ответной меры на действия Токио российская сторона прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих территориях. Кроме того, Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Как рассказала «Известиям» 22 марта эксперт Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО Анна Киреева, возвращение к диалогу о мирном договоре между Москвой и Токио возможно было бы после отмены Японией санкций против РФ.

Тогда же японский премьер Фумио Кисида заявил, что решение Москвы выйти из диалога с Японией по мирному договору «неприемлемо жестоко».

15 марта Япония ввела санкции против 17 физических лиц из России. Среди них депутаты Госдумы, а также бизнесмены и их родственники. На следующий день японский премьер отметил, что его страна может испытать на себе удар от контрсанкций со стороны РФ. Он также заявил, что его страна «не поддастся на угрозы России», для того чтобы показать, что она солидарна с украинским народом.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.