Администрации в Омской области обязали ликвидировать 10 свалок
Областная прокуратура обнаружила десять участков стихийного накопления мусора в Омской области. Администрации муниципалитетов обязали убрать отходы.
Стихийные свалки обнаружены в Аевском, Чебаклинском и Чернецовском сельских поселениях. Об этом пишет ИА «Город55». В прокуратуре уточнили, что следить за несанкционированными свалками должны администрации муниципалитетов. Представители надзорного ведомства обратились в суд. По решению суда муниципалитеты займутся устранением мусора.
Провести уборку обязали администрации Большеуковского района и Аевского сельского поселения. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
В Красноярском крае ликвидировали свалку люминесцентных ламп, которые содержат ртуть. К уборке привлечена специализированная организация, которая вывезла почти 2,7 тыс. ламп. Территорию проверят сотрудники Россельхознадзора, они отберут пробы почвы и определят ущерб, причиненный природе.