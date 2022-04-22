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Томский резервный фонд поможет сдержать цены на стройматериалы

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Повышение цен на стройматериалы в Томской области будет компенсировано из резервного фонда, созданного губернатором региона Сергеем Жвачкиным. Об этом 22 апреля сообщило РИА «Томск», ссылаясь на спикера облдумы региона Оксану Козловскую.

«Сегодня создан резервный фонд губернатора Томской области, за счет которого будут компенсировано повышение цен при строительстве ряда проектов, в том числе в рамках нацпроектов. Это очень серьезная поддержка тех предприятий, которые выигрывают конкурсы и являются подрядчиками. Также средства (резервного фонда) пойдут на компенсацию при удорожании лекарственных средств и расходных (медицинских) материалов», — сказала Козловская.

По ее словам, чтобы помогать экономике региона в условиях коронавируса и санкций, властями принято большое число нормативных документов: введены изменения в процедуру проведения конкурсов по госзакупкам, что серьезно упростило процедуру и сократило время для участников тендеров.

В марте губернатор Томска поручил создать в регионе резервный фонд за счет сокращения расходной части бюджета минимум на 5%. Отмечалось, что экономия не затронет расходов, влияющих на «социальное самочувствие региона», поддержку малого, среднего бизнеса и системообразующих отраслей.

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