Почти 900 контейнеров для пластикового мусора установят в Псковской области
Установка 886 контейнеров для раздельного сбора пластиковых отходов завершается в Псковской области. Мероприятие по комплектации мусорных площадок проводится в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
В большинстве муниципалитетов установка контейнеров завершена. Работа продолжается в Пскове, Псковском районе и Великих Луках. Контейнеры отличаются желтой окраской, в них можно оставлять бутылки из-под воды, газированных напитков, молока, сока, шампуней, моющих средств, а также пластиковые пакеты и лотки для холодильников. Об этом пишет Псковское агентство информации.
Мусор из контейнеров будет проходить переработку, поэтому жителей региона просят предварительно мыть и осушать емкости, а также освобождать их от наклеек и металлических деталей. Выбрасывать в контейнеры обычный бытовой мусор запрещено.