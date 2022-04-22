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ФСБ предотвратила теракт против гумконвоя России на Украине

ФСБ России задержала готовившую теракт против гуманитарного конвоя группу диверсантов СБУ
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ФСБ предотвратила теракт, который планировали совершить украинские диверсанты против российского гуманитарного конвоя на Украине. Об этом 22 апреля сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Уточняется, что задержанные хотели подорвать заминированный автомобиль по наводке Службы безопасности Украины (СБУ). На видео, предоставленном ФСБ, один из диверсантов признается, что взрыв готовился на расстоянии 5 м от проезжающей российской техники. Также на кадрах показан заминированный бампер легкового автомобиля, который должен был взорваться.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что пять украинских диверсантов арестованы на два месяца.

17 апреля сообщалось, что СБУ через начальника полиции порта Херсона завербовала членов теробороны для диверсий в тылу войск РФ. Соответствующие документы были обнаружены в ходе работы с архивом личных дел украинских силовиков, найденным в Херсонской детской областной больнице.

13 апреля стало известно, что сотрудники Росгвардии обнаружили еще один штаб территориальной обороны в здании Херсонской городской рады. В кабинете были обнаружены методички, украинские флаги, гильзы от снарядов, а также документы и карта «Великой Украины», в состав которой включили российские регионы.

До этого, 21 марта, росгвардейцы при патрулировании города Бердянска за нарушение комендантского часа задержали украинца, который оказался агентом СБУ. Он готовил диверсию и нападение на депутата Верховной рады Александра Пономарева.

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