Жительница Кандалакши лишилась 670 тыс. рублей из-за мошенников

41-летняя жительница Кандалакши обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина лишилась 670 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщило информационное агентство «Би-порт».

По данным агентства, три месяца назад женщина увидела в интернете рекламу быстрого увеличения капитала за счет инвестиций. Она перешла по ссылке и указала свои контакты. Вскоре ей позвонил незнакомец и представился сотрудником инвестиционной биржи. Он убедил жительницу Кандалакши принять участие в биржевых торгах и перечислить деньги на разные счета. Получив от нее отказ в переводе дополнительных средств, мошенники перестали выходить на связь.

Уточняется, что часть денег женщина взяла в кредит.

«Потерпевшая рассказала полицейским, что знала о подобных схемах обмана из СМИ и от сотрудников правоохранительных органов, но была уверена, что общается со специалистом инвестиционной биржи», — отметило агентство.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что в Мурманской области возбудили уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении жительницы Ковдора. Потерпевшая перечислила на посторонние счета 2,4 млн рублей.