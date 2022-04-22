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В Запорожье упал украинский самолет Ан-26, выполнявший технический рейс

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Выполнявший технический рейс самолет Ан-26 упал в Запорожской области Украины, есть пострадавшие. Об этом 22 апреля сообщили в облгосадминистрации (ОГА).

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«Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Запорожской ОГА в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Утверждается, что на данный момент известно об одном погибшем и двух раненых.

«Численность экипажа и причины падения выясняются. По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель», — отметили в ОГА.

Уточняется, что самолет упал в 09:00 (совпадает с мск) в районе поселка Михайловка. По предварительным данным, самолет принадлежал Украине. В ОГА также добавили, что на месте происшествия работают Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и соответствующие органы.

Как заявил депутат Верховной рады Федор Вениславский, упавший Ан-26 является гражданским и не относится к вооруженным силам Украины.

Ранее, в сентябре 2020 года, военно-транспортный самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области. В результате случившегося погибли 26 человек. Погибшие были военными летчиками и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Выжил только один курсант.

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