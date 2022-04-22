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Минобороны показало видео запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военным объектам на Украине

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Минобороны РФ 22 апреля показало кадры удара крылатыми ракетами «Калибр» по военным объектам Украины.

Уточняется, что российские военные выпустили четыре ракеты из акватории Черного моря. В Минобороны РФ рассказали, что удар был нанесен в районе железнодорожной станции Мелиоративное Днепропетровской области. В результате было уничтожено до батальона личного состава вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация в Донбассе 22 апреля. Текстовая трансляция
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Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало кадры оставленного националистами укрепленного района. Не пожелавшие добровольно сложить оружие украинские военные в результате штурма были выбиты с укрепленных позиций. Отступая, они оставили боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы, большое количество боеприпасов, а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ.

21 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье.

В тот же день Министерство обороны РФ показало кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня «Смерч».

20 марта Конашенков заявил, что российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских беспилотника и вертолет Ми-8. Он добавил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа спецоперации — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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