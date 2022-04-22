Минобороны показало видео запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военным объектам на Украине
Минобороны РФ 22 апреля показало кадры удара крылатыми ракетами «Калибр» по военным объектам Украины.
Уточняется, что российские военные выпустили четыре ракеты из акватории Черного моря. В Минобороны РФ рассказали, что удар был нанесен в районе железнодорожной станции Мелиоративное Днепропетровской области. В результате было уничтожено до батальона личного состава вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало кадры оставленного националистами укрепленного района. Не пожелавшие добровольно сложить оружие украинские военные в результате штурма были выбиты с укрепленных позиций. Отступая, они оставили боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы, большое количество боеприпасов, а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ.
21 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье.
В тот же день Министерство обороны РФ показало кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня «Смерч».
20 марта Конашенков заявил, что российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских беспилотника и вертолет Ми-8. Он добавил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа спецоперации — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».