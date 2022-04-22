Самарец попался на удочку мошенников при покупке билетов в театр
В самарскую полицию обратился художник-декоратор 1976 года рождения, он стал жертвой мошенников. Об этом 22 апреля сообщило НИА «Самара».
Житель Самары познакомился в интернете с девушкой, она предложила ему сходить в театр и скинула ссылку для покупки билетов. Мужчина оформил заказ и с его счета списали 3 тыс. рублей, после чего девушка внезапно предложила перенести встречу, сдать купленные билеты и перестала выходить на связь.
Самарец понял, что стал жертвой мошенничества и сообщил о случившемся в полицию. Возбуждено уголовное дело.