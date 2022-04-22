Станцию метро «Сенная» достроят в 2025 году в Нижнем Новгороде
Строительство станции метро «Сенная» завершится в декабре 2025 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на гендиректора МКУ «Главное управление по строительству» Андрея Левдикова.
На выполнение работ будет направлено 35,5 млрд рублей. Разработкой проекта и возведением станции займется АО «Научно-исследовательский и проектный институт «Моспроект-3».
Подрядчик приступит к выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства в начале лета 2022 года. Базовая площадка появится в районе улицы Горького. Под землей необходимо проложить линию протяженностью 3,2 км.
Кроме того, в декабре 2026 года в эксплуатацию планируют ввести станцию метро «Сормовская», разработкой проекта также займется «Моспроект-3». Контракт с компанией планируют заключить до конца года, стоимость работ пока не уточняется.