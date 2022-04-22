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Станцию метро «Сенная» достроят в 2025 году в Нижнем Новгороде

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Строительство станции метро «Сенная» завершится в декабре 2025 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на гендиректора МКУ «Главное управление по строительству» Андрея Левдикова.

На выполнение работ будет направлено 35,5 млрд рублей. Разработкой проекта и возведением станции займется АО «Научно-исследовательский и проектный институт «Моспроект-3».

Подрядчик приступит к выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства в начале лета 2022 года. Базовая площадка появится в районе улицы Горького. Под землей необходимо проложить линию протяженностью 3,2 км.

Кроме того, в декабре 2026 года в эксплуатацию планируют ввести станцию метро «Сормовская», разработкой проекта также займется «Моспроект-3». Контракт с компанией планируют заключить до конца года, стоимость работ пока не уточняется.

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