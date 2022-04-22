Колебания температуры прогнозируют в Приморье в выходные

Синоптики прогнозируют колебания температуры воздуха на территории Приморского края в выходные. В регионе ожидается теплый циклон и вторжение холодного воздуха.

По данным Примгидромета, в ночь на 23 апреля на территории края ожидаются осадки. Температура воздуха понизится на несколько градусов по сравнению с предыдущими сутками. Днем 23 апреля потеплеет до +11…+16 градусов в прибрежной зоне и до +23 градусов во внутренних районах. Об этом сообщает Vostokmedia.

24 апреля температурный фон как ночью, так и днем повысится на 2–4 градуса. Во Владивостоке днем ожидается до +14 градусов.

С 22 апреля особый противопожарный режим действует в 21 районе Приморья. Местным жителям запрещено сжигать мусор, разводить костры и проводить огнеопасные работы.