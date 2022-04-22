Прямой эфир

Колебания температуры прогнозируют в Приморье в выходные

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики прогнозируют колебания температуры воздуха на территории Приморского края в выходные. В регионе ожидается теплый циклон и вторжение холодного воздуха.

По данным Примгидромета, в ночь на 23 апреля на территории края ожидаются осадки. Температура воздуха понизится на несколько градусов по сравнению с предыдущими сутками. Днем 23 апреля потеплеет до +11…+16 градусов в прибрежной зоне и до +23 градусов во внутренних районах. Об этом сообщает Vostokmedia.

24 апреля температурный фон как ночью, так и днем повысится на 2–4 градуса. Во Владивостоке днем ожидается до +14 градусов.

С 22 апреля особый противопожарный режим действует в 21 районе Приморья. Местным жителям запрещено сжигать мусор, разводить костры и проводить огнеопасные работы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022