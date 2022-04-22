Жительницу Якутска осудили за пожар в арендуемом доме с четырьмя погибшими

В Якутске вынесен приговор в отношении женщины, которая сдавала в аренду дом для проведения праздничных мероприятий. В результате пожара в доме погибли четыре человека.

По данным правоохранительных органов, 32-летняя женщина не зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, не представила уведомление о своей деятельности в Роспотребнадзор и надзорные органы. В доме не проводилась проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Подсудимая сдавала дом на улице Луговой в аренду под проведение мероприятий с декабря 2019 по июнь 2021 года.

12 июня 2021 года компания молодых людей арендовала дом на сутки для проведения корпоративного праздника. В результате ночного пожара погибли две девушки 17 и 18 лет и двое 19-летних парней. Об этом сообщает ИА SakhaNews. По итогам проверки установлено, что короткое замыкание произошло в проводке, смонтированной с нарушением требований безопасности. Из-за этого воспламенились изоляционные и горючие материалы. Потерпевшие задохнулись из-за угарного газа.

В отношении женщины вынесен обвинительный приговор, она взята под стражу в зале суда. Якутянку приговорили к шести годам лишения свободы, также удовлетворены иски о взыскании морального вреда в общем размере 5 млн рублей.