В Брянске из-за паводка могут ввести режим чрезвычайной ситуации
Из-за весеннего паводка в Брянске могут ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщило 22 апреля NASHBRYANK.RU.
Сообщается, что глава Брянской городской администрации Александр Макаров обсудил с начальником Управления по делам ГОЗНТЧС Андреем Скляром ситуацию по прохождению паводка. Скляр доложил, что в областном центре затоплено 26 домов и 444 приусадебных участка.
«В случае ухудшения ситуации, если за ночь вода поднимется, не исключено, что в городе придется вводить режим чрезвычайной ситуации», — прокомментировал мэр ситуацию.
На сегодняшний день в регионе затопило еще 12 жилых домов. Помимо этого, под водой оказались 34 приусадебных участка в Брянске и в Сельцо.
Однако в пресс-службе областного управления МЧС заявили, что эвакуация населения пока не требуется.