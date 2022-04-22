Городской парк откроют в Благовещенске после зимы
В Благовещенске 23 апреля откроется городской парк. Готовность зоны отдыха оценивали сотрудники отдела опеки и охраны здоровья мэрии, а также МЧС.
Специалисты уделили особое внимание пожарной безопасности, подготовке персонала и безопасности аттракционов. В парке проверили наличие аптечек и противопожарного оборудования, документацию по охране труда. Об этом пишет «Амурская служба новостей».
Перед началом сезона в парке был проведен ремонт, а аттракционы прошли плановое обслуживание. Кроме того, территорию парка обследовали на наличие клещей.
Открытие парка состоится в 10:00 23 апреля. В мэрии обещают провести большую праздничную программу.