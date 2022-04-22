В Астрахани на Пасху проведут автомобильный крестный ход
В Астрахани по случаю Пасхи пройдет автомобильный крестный ход. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил телеканал «Астрахань 24».
24 апреля в 12:30 автоколонна начнет движение от Астраханского кремля. Машины проедут по всем районам областного центра, а затем вернутся к старту.
Телеканал уточняет, что для автопробега определен следующий маршрут: кремль, пл. Ленина, Адмиралтейская, набережная Приволжского затона, Старый мост, ул. Дзержинского, ул. Л. Толстого, ул. Сеченова, ул. Пушкина, Новый мост, ул. Анри Барбюса, ул. Савушкина, центральный стадион, ул. Татищева, ул. Анри Барбюса, ул. Яблочкова, Мясокомбинат, ул. Яблочкова, 4-я школа, ул. Бориса Алексеева, ул. Вокзальная, ул. Белгородская, ул. Куликова, ул. Нововосточная, ул. С. Перовской, ул. Студенческая, ул. Н. Островского, ул. Генерала Епишева, пл. Свободы, ул. Боевая, наб. Приволжского затона, ул. Адмиралтейская, ул. Тредиаковского, кремль.
Ранее, 21 апреля, сообщалось, что в преддверии Пасхи воспитанники Разуменского дома детства в Белгородском районе украсили трехметровое яйцо. В поселке Разумное существует традиция: перед православным праздником дети придумывают эскиз рисунка для украшения трехметрового арт-объекта, а реализовывать проект им помогают наставники — сотрудники корпорации ЖБК-1.