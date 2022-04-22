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Рашкин подал апелляционную жалобу на приговор по делу о незаконной охоте

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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал апелляционную жалобу на приговор суда по делу о незаконной охоте. Об этом 22 апреля сообщил его адвокат Мухамед Биджев.

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Ранее в этот день Калининский суд Саратовской области приговорил Рашкина к лишению свободы на три года условно.

«Краткую апелляционную жалобу на приговор Валерий Федорович уже подал сразу в суде. Мотивированные полные апелляционные жалобы на оглашенный сегодня приговор будут поданы в установленном порядке Валерием Рашкиным и его защитой после получения от суда изготовленной в полном объеме мотивированной формы приговора, а также оформленных протоколов судебных заседаний по делу и изучения завершенных своим надлежащим оформлением всех материалов завершенного судебным рассмотрением дела», — написал адвокат в Telegram.

Также в пятницу член комиссии Госдумы по мандатным вопросам Сергей Каргинов сообщил, что Рашкин лишится всех полномочий, как только приговор суда вступит в силу. Это произойдет согласно закону о статусе депутата, в котором значится, что любой обвинительный приговор является причиной для досрочного снятия полномочий.

29 октября 2021 года Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Только 19 ноября парламентарий признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат согласился с доводами, что он охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли у него разрешение на охоту.

25 ноября члена фракции КПРФ лишили депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался.

11 апреля 2022-го сообщалось, что суд в Москве отклонил апелляционную жалобу Рашкина на действия Государственной думы, принявшей решение о лишении его депутатской неприкосновенности. Поводом для иска стал недопуск адвокатов Рашкина на заседание Госдумы.

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