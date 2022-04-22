Барнаулец выжил после падения с десятого этажа
В Барнауле из окна десятого этажа дома выпал человек и остался жив. Об этом 22 апреля сообщил портал altapress.ru.
32-летний мужчина остался жив, однако получил закрытую черепно-мозговую травму, а также переломом шейного отдела позвоночника.
Сообщается, что причиной падения стал алкоголь: барнаулец выпивал с женщиной, а когда спиртное закончилось, собрался в магазин. Однако спутница предложение не поддержала и заперла мужчину в квартире, поэтому он решил выйти через окно.
После произошедшего женщина вызвала скорую помощь, пострадавшего забрали в больницу.