20 апреля состоялась конференция «Управление в НКО: эффективная работа в эпоху перемен»

Во время пандемии именно организации третьего сектора стали передовым отрядом, который взял на себя ответственность за социальную поддержку общества. Смогут ли НКО адаптироваться к новым вызовам – этому посвящалась конференция «Управление в НКО: эффективная работа в эпоху перемен», организованная Ассоциацией менеджеров.

Мероприятие состоялось в Общественной палате РФ 20 апреля 2022 года.

Чтобы оценивать эффективность НКО, надо решить системные вопросы третьего сектора. Так считает президент Благотворительного фонда «Система» Оксана Косаченко. Это, прежде всего, стереотипизация оплаты труда. Чтобы оправдывать ожидания социума, необходима четкая типизация благотворительных фондов — фандрайзинговый, частный, семейный или кэптивный, который действуют по стандартам бизнеса. По-прежнему актуален вопрос о взаимоотношении НКО и СМИ. Кроме того, по мнению спикера, необходимо публичное признание деятельности НКО

«Существует устойчивое заблуждение, что добрые дела любят тишину. Категорически предлагаю с этим не соглашаться. Развитие сектора меценатства, благотворительности, филантропии возможно только тогда, когда результаты нашей общей работы и каждого даже самого небольшого проекта становятся доступны и понятны. Предлагаю откинуть ненужную скромность и кричать о том, что делает благотворительность, какую пользу она приносит бизнесу и людям», — советует Оксана Косаченко.

Исполнительный директор Фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина уверена, что самым стабильным звеном в эпоху нестабильности является социальное предпринимательство. Но в соответствии с Федеральным законом №209 от 24.07.2007 года социальным предприятием не может быть НКО, несмотря на социальный эффект, который достигается ими ежедневно.

«Необходимо, чтобы понятие «социальное предпринимательство» распространялось на некоммерческие организации. Юридические лица умеют соответствовать рыночным условиям, но не всегда понимают, как оценить социальный эффект своей деятельности. Результативность НКО понятна на уровне каждого представителя их целевой аудитории. Симбиоз коммерческих и некоммерческих организаций позволит нашей экономике быть более адаптивной к тем трансформациям, которые идут в обществе», — отметила спикер.

«Кризисные времена — это вызовы для партнерства и коммуникаций в рамках планирования совместных будущих проектов, — говорит Анастасия Савельева. — Самое главное — это открытость и готовность к изменениям и обсуждению происходящего».

Отдельное внимание спикеры уделили доверию к благотворительным фондам. Поводом послужило исследование ВЦИОМ. По данным опроса, 90% доверяют волонтерским, добровольческим организациям, которые помогают населению при чрезвычайных происшествиях. Наибольшее недоверие вызывают организации и фонды, которые занимаются сбором средств или организацией имущественной помощи нуждающимся. В том, что общественные организации приносят пользу, уверены 38% опрошенных. Большинство — 85% — считают, что государство «скорее должно» помогать НКО. И 72% респондентов высказывают мнение, что следует усилить контроль граждан и их объединений за выполнением обязательств органами власти и их объединений. Почти половина участников опроса не думала о том, чтобы присоединиться к волонтерской деятельности

Комментируя эти данные, директор Агентства социальной информации (АСИ), председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова рекомендовала оценивать доверие к НКО в длительной динамике. И за последние 20 лет оно значительно увеличилось. Кроме того, по ее мнению, люди зачастую не знают терминологии третьего сектора «волонтерство», «НКО», и не соотносят свое участие в общественной жизни с этими понятиями.

«В трудные времена важно держаться друг друга. Сейчас время кооперации, партнерства НКО, бизнеса, государства. Все секторы важны и должны быть солидарными, работать на взаимную поддержку, вести диалог, забыть на время о конкуренции», - подчеркнула спикер.