В МИЦ «Известия» расскажут о турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»
26 апреля в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Чудинов VS Абдугофуров».
Участники:
- Федор Чудинов, российский боксер, участник главного боя;
- Азизбек Абдугофуров, узбекистанский боксёр, участник главного боя;
- Хадис Ибрагимов, чемпион Европы по самбо, участник турнира;
- Петр Романкевич, белорусский чемпион по тайскому боксу, участник турнира;
- Денис Вильданов, российский боец смешанных единоборств, участник турнира;
- Максим Щербаков, российский боксер, участник турнира;
- Владимир Хрюнов, промоутер турнира.
Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Чудинов VS Абдугофуров» пройдет 29 апреля в Вегас Сити Холл. Телеканал РЕН ТВ в 23:15 покажет в прямом эфире основные бои боксерского вечера.
Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4236, 4805
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 3-й этаж.