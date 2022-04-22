Минстрой РФ оценил теплые остановки в ЯНАО
Теплые остановки общественного транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа вызвали интерес Минстроя РФ. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина проверила строения, возведенные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», она положительно оценила обновление общественных пространств.
«Удалось продемонстрировать различные формы благоустройства. Положительную оценку заслужило количество реализованных за последние годы проектов и активное участие в выборе объектов благоустройства нашими жителями», — приводит пресс-служба слова главного архитектора ЯНАО Альбины Полухиной.
С начала действия проекта, облик изменили 274 общественных и 1126 дворовых пространств ЯНАО. В этом году их число пополнит еще 15 проектов.