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Саратовский суд дал депутату от КПРФ Рашкину три года условно по делу о незаконной охоте

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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин получил три года условно по делу о незаконной охоте. Постановление вынес Калининский суд Саратовской области 22 апреля, передает корреспондент «Известий» с места события.

Обвинение просило суд назначить Рашкину 3,5 года условно с испытательным сроком на 4,5 года. Вместе с тем депутат признал вину, но сослался на незнание закона.

29 октября 2021 года Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

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Только 19 ноября парламентарий признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат согласился с доводами, что он охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли у него разрешение на охоту.

25 ноября члена фракции КПРФ лишили депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела.

13 декабря депутату предъявили обвинение в незаконной охоте и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца.

24 марта 2022-го суд изменил Рашкину меру пресечения на подписку о невыезде по делу о незаконной охоте. На следующий день стало известно, что депутат возместил ущерб в 628 тыс. рублей по делу о незаконной охоте.

11 апреля сообщалось, что суд в Москве отклонил апелляционную жалобу Валерия Рашкина на действия Государственной думы, принявшей решение о лишении его депутатской неприкосновенности. Поводом для иска стал недопуск адвокатов Рашкина на заседание Госдумы, на котором с него сняли неприкосновенность.

18 апреля депутат Госдумы от КПРФ Ольга Акимова рассказала, что Рашкин уже выплатил все положенные компенсации.

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