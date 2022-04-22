Вирусолог назвал четыре возможных причины острого гепатита у детей в Европе и США

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал «Известиям» о возможных причинах возникновения острого гепатита у детей в ряде стран Европы и в США.

Прежде всего врач отметил, что гепатит — это обычно вирусное явление, поражающее печень и вызывающее ее дисфункцию. Именно в случаях в Европе и США врачи полагают, что у детей наблюдается вирусное инфекционное поражение печени, однако вируса не обнаружили.

Как полагает Волчков, это может означать наличие одного из известных вирусов гепатита на ранней стадии, который просто по каким-то причинам не могут детектировать.

«Другой вывод, что это может быть какой-то другой вирус, который также поражает печень, но который мы не можем выявить на данный момент. Почему? Потому что нет диагностических систем, на это нужно какое-то время», — уточнил вирусолог.

Третьей возможной причиной могут быть побочные эффекты от препаратов, а четвертой — аутоиммунные проявления. Например, вакцины от коронавируса Pfizer имеют так называемые ПГВ-оболочки. Волчков привел недавние исследования, согласно которым к полиэтиленгликолю может вырабатываться иммунитет, что, соответственно, может провоцировать как аллергические или аутоиммунные реакции ко всему, что содержит это вещество.

«Но наиболее вероятно, что это один из вирусов гепатита: А, B, C и так далее, которые сейчас мы не можем определить просто в силу того, что вирус немного видоизменился, либо он более латентный и меньше его в системном кровотоке, он приводит к поражению гепатоцитов, тем самым имеет все необходимые симптомы гепатита. Но на ранних фазах его практически невозможно протестировать. Найти в крови, в сыворотке крови, в антителах и так далее», — уточнил Волчков.

20 апреля стало известно, что случаи острого гепатита у детей выявлены в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Дании и Испании. Кроме того, были обнаружены девять случаев острого гепатита среди детей в возрасте от одного года до шести лет в штате Алабама в США, у них был положительный результат на аденовирус.

Как тогда отметил старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков, гепатиты бывают не только вирусные, но и аутоиммунные. Бывают также и генетические дефекты, которые приводят к тяжелым гепатитам. Кроме того, ученый предположил вероятность тяжелого течения коронавируса у детей.

12 апреля Роспотребнадзор сообщил, что сотрудники Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии приступили к работе над вакциной от ротавируса для детей. Также в ведомстве уточнили, что на сегодняшний день применяют зарубежные ротавирусные вакцины: «РотаТек» и «Ротарикс».

Ранее, 24 марта, в Пскове зафиксировали вспышку заболеваемости кишечными инфекциями. По данным регионального управления Роспотребнадзора, число пациентов превысило среднемноголетние значения сначала на 10,9%, а потом на 22%.