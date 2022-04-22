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ФСБ обнародовала кадры с места атаки украинскими диверсантами гумконвоя РФ

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ) предоставили кадры с места происшествия, где была произведена атака на российский гуманитарный конвой, подготовленная Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ 22 апреля.

На кадрах запечатлено, как сотрудники спецслужбы изъяли два ПЗРК «Игла» с пусковыми устройствами, три гранатомета РПГИ-8, пулемет ПКМ, а также автоматы, гранаты, магнитные мины. Также среди изъятых боеприпасов оказались 42 взрывателя, свыше пяти тысяч патронов, приборы ночного видения и заминированная машина.

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Во время допроса на видео один из украинских диверсантов признается, что взрыв готовился на расстоянии 5 м от проезжающей российской техники. Также показывается заминированный бампер легкового автомобиля, который должен был взорваться рядом с российскими военными.

Ранее в этот же день ФСБ РФ сообщила о пресечении деятельности украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей по заданию сотрудников СБУ подготовку теракта в отношении российского гуманитарного конвоя и военнослужащих с использованием заминированного автомобиля.

17 апреля также сообщалось, что СБУ через начальника полиции порта Херсона завербовала членов теробороны для диверсий в тылу войск РФ. Соответствующие документы были обнаружены в ходе работы с архивом личных дел украинских силовиков, найденном в Херсонской детской областной больнице.

Ранее, 13 апреля, стало известно, что сотрудники Росгвардии обнаружили еще один штаб территориальной обороны в здании Херсонской городской рады. В кабинете были обнаружены методички, украинские флаги, гильзы от снарядов, а также документы и карта «Великой Украины», в состав которой включили российские регионы.

До этого 21 марта росгвардейцы при патрулировании города Бердянск за нарушение комендантского часа задержали украинца, который оказался агентом СБУ. Он готовил диверсию и нападение на депутата Верховной рады Александра Пономарева.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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