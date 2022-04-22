Замкомандующего войсками ЦВО раскрыл планы второй фазы спецоперации

Во время второй фазы спецоперации российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной, обеспечить сухопутный коридор в Крым. Об этом 22 апреля на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области заявил замкомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев.

«С начала второй фазы спецоперации, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинских [военных сил], черноморские порты, через которые осуществляются поставки сельскохозяйственной, металлургической продукции в [другие] страны», — цитирует его ТАСС.

По словам замкомандующего, контроль российской армии над югом Украины даст возможность получить выход к Приднестровью.

«Контроль над югом Украины — это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию», — указал Миннекаев.

Он также отметил, что российские военные приспособились к тактике украинских подразделений, которую те применяли в первые дни войны.

«Понятно, что сейчас много средств массовой информации говорят о провалах каких-то наших [подразделений], но это не так. Первые дни войны тактика украинских подразделений была рассчитана на то, что, вырвавшись вперед, отдельные группы российских войск попадали в заранее подготовленные засады и несли потери. Но российские Вооруженные силы очень быстро к этому приспособились и сменили тактику», — сказал генерал-майор.

Он подчеркнул, что техническое превосходство российской армии над Вооруженными силами Украины на суше, море и в воздушном пространстве очевидно.

«При нанесении ударов российские вооруженные силы никаких потерь не несут. Это больше всего убивает боевой дух личного состава Вооруженных сил Украины. Техническое превосходство российской армии на суше, на море и в воздушном пространстве стало очевидным», — добавил Миннекаев.

О начале следующей фазы спецоперации России сообщил 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, «сейчас будет важный момент». Он отметил, что возможность применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации не рассматривается.

Тогда же военный эксперт Владислав Шурыгин пояснил «Известиям», что российские военные уже перешли ко второй фазе специальной военной операции — масштабному наступлению для окончательного разгрома украинских войск в Донбассе и освобождения территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Днем ранее о начале Вооруженными силами (ВС) России «битвы за Донбасс» заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил значительное скопление сил ВС РФ в районах Донбасса и давнюю подготовку к наступлению.

17 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский должен незамедлительно отвести войска из ДНР и ЛНР, а также признать Крым российским.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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