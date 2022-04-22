Действие масочного режима в Петербурге продлили до 15 мая

Губернатор города Александр Беглов внес изменения в постановление правительства Петербурга о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 22 апреля телеканал 78.ru.

С 25 апреля в городе снимут ряд ограничений: разрешат индивидуальное посещение музеев и выставок, а также групповые экскурсии более 20 человек, снимут запрет на проведение мероприятий в караоке, барах и других заведениях общественного питания, а также на речных трамвайчиках. Кроме того, разрешат танцполы и продажу билетов на культурные, спортивные и зрелищно-развлекательные мероприятия без указания зрительских мест. По согласованию с Комитетом по культуре разрешат массовые мероприятия численностью более 300 человек на любых площадках, в том числе на открытом воздухе.

Действие других ограничений продлили до 15 мая, отмечает FlashNord. В частности, жителям Петербурга пока нельзя находиться в общественных местах без масок, однако можно снять перчатки.