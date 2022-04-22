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В Москве составили подборку онлайн-курсов для профессионального развития

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Столичный проект «Добровольный квалификационный экзамен» пополнился новым разделом «База знаний», в котором собраны образовательные онлайн-программы. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«В "Базе знаний" собрано более 200 курсов и вебинаров по различным направлениям, включая программирование, дизайн, маркетинг и другие. Там можно найти образовательные программы для повышения квалификации или знакомства с новой профессией. Для желающих проверить свои знания в разделе есть экспресс-тесты», — отметила она.

Учебные материалы предоставлены ведущими компаниями в сфере образования, консалтинга и рекрутинга. Среди них есть платные и бесплатные курсы, гайды по востребованным специальностям, советы по трудоустройству и конструктор резюме.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в разделе также есть подборка небольших онлайн-курсов, которые познакомят пользователей с популярными графическими программами. «А виртуальные лекции ведущих экспертов рынка труда помогут оценить перспективы в различных профессиях», — добавил он.

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«Добровольный квалификационный экзамен» — совместный проект правительства Москвы и Рособрнадзора. Его цель — определить слабые места в подготовке студентов и оценить перспективы трудоустройства будущих специалистов. Каждый участник по результатам квалификационного экзамена получает индивидуальные рекомендации и при необходимости направления на обучающие курсы. Поучаствовать в экзамене могут студенты любого курса бакалавриата или специалитета, а также первых и вторых курсов магистратуры всех вузов России.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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