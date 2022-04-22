Экс-супруга главреда «МК» задержана по делу о краже у него коллекционных книг
Бывшая жена главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева задержана по делу о краже у него личного имущества. Об этом сообщают «Известия» 22 апреля.
По данным источника, в 2018 году неустановленные лица проникли в квартиру председателя Союза журналистов Москвы в центре столицы и похитили коллекционные книги. Ущерб был оценен в миллион рублей.
По подозрению в совершении данного преступления задержана экс-супруга Гусева Евгения Ефимова. Полиция избрала ей меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Павел Гусев и Евгения Ефимова (родившаяся в 1974 году) развелись в 2018 году. Ефимова являлась третьей женой журналиста. У них есть трое общих дочерей.