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Шесть пострадавших при пожаре в военном НИИ в Твери находятся в реанимации

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Шесть пострадавших при пожаре в здании Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Войск воздушно-космической обороны в Твери находятся в реанимации. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил источник в экстренных службах региона ТАСС.

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«Среди пострадавших шестеро находятся в реанимации», — сказал он.

Власти Тверской области подтвердили гибель шести человек. Всего сообщалось о 27 пострадавших. В больницы города госпитализировали 13 человек. Кроме того, по информации Telegram-канала 112, в здании под завалами могут находиться еще от 10 до 15 человек.

Пожар начался 21 апреля в 11:08 в четырехэтажном здании НИИ Министерства обороны РФ на улице Афанасия Никитина в центре Твери. Огонь распространился из кабинетов на втором этаже по деревянным перекрытиям и пустотам и охватил три верхних этажа. Из-за горения обрушилась кровля административного здания.

Площадь пожара, которому присвоили третий номер сложности, составила около 2,5 тыс. кв. м. Для борьбы с огнем были привлечены 240 спасателей, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8, который сбросил на очаги пожара 145 т воды.

22 апреля сообщалось, что пожар полностью ликвидирован. После произошедшего возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности.

Предварительной причиной ЧП называется аварийный режим работы электросети.

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