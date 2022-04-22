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МИД Японии впервые с 2003 года назвал Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией

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Южные Курилы являются «оккупированными» Российской Федерацией. Такое заявление сделали впервые за 19 лет в МИДе Японии в «Синей книге по дипломатии» на заседании правительства, передает в пятницу, 22 апреля, телеканал NHK.

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«Впервые за 19 лет мы четко заявили, что северные территории (так в Японии называют Курильские острова, - Прим. Ред.) были незаконно оккупированы Россией, и мы четко обозначили нашу жесткую позицию», — приводит слова из документа телеканал NHK.

«Синяя книга по дипломатии» — это дипломатический справочник, который публикует японское министерство иностранных дел каждый год, начиная с 1957 года.

В документе за текущий год первый раз с 2011 года возникло определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией». Стоит отметить, что на протяжении десятилетий позиция Японии остается неизменной, однако в «Синей книге по дипломатии» меняются формулировки в зависимости от того, в какое русло вытекают отношения между Россией и Японией.

О намерении Японии вернуть в употребление фразу об «оккупированных Россией» островах стало известно в конце марта в этом году. В то время источники японского агентства Kyodo отмечали, что правительство вернет в «Синюю книгу по дипломатии» за 2022 год резкую формулировку о принадлежности Курил.

21 марта Россия отказалась от переговоров с Японией по мирному договору. В качестве ответной меры на действия Токио РФ прекратила безвизовые поездки японских граждан на Южные Курилы и вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах. Кроме того, Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

На следующий день, 22 марта, эксперт Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО Анна Киреева рассказала «Известиям», что возвращение к диалогу о мирном договоре между Москвой и Токио возможно лишь после отмены Японией санкций против РФ.

Как прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, недружественная политика Японии по отношению к России является причиной невозможности обсуждения подписания мирного договора Москвы и Токио.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

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