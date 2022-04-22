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Американский полковник заявил о провале политики Байдена в отношении Украины

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Президент США Джо Байден допустил провал в своей политике в отношении Украины. Такое мнение в колонке на сайте The Washington Post высказал американский полковник в отставке Уэс Мартин.

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По его словам, американский лидер пытался с помощью дипломатии предотвратить конфликт на Украине, но не смог сделать это. Мартин привел слова бывшего и.о. директора ЦРУ Майкла Морелла, который заявил, что Байден своими выпадами против президента РФ Владимира Путина лишь «сплотил осажденную российскую элиту».

«Ни один гражданин России не смирится с тем, чтобы главный враг его государства внушал ему, какой может быть власть в его стране, а какой нет. Еще раз доказав, что он и близко не Рейган, Байден во всеуслышание назвал Путина «мясником» и «военным преступником». Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем вместо того, чтобы поддерживать канал связи — как СССР во время кубинского ракетного кризиса через посла Анатолия Добрынина», — процитировал Морелла автор материала.

Мартин подчеркнул, что Украина и Афганистан — не единственные причины, из-за которых рейтинг Байдена упал до рекордно низкой отметки в 42%. Не добавляют популярности и рекордная инфляция в 8,5%, и резкий рост цен на энергоносители — предвестники рецессии.

Ранее в этот день бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее руководство страны не вызывает в мире ни уважения, ни трепета. По его словам, из-за этого весь мир оказался у предела самой опасной черты в истории.

До этого, 20 апреля, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон высказал мнение, что американская экономика движется к полному краху. Причиной он назвал политику Байдена.

19 апреля Трамп заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной, но при одном условии. По его мнению, смысла в разговоре сторон нет, если они не планируют соглашения по ряду вопросов. Он добавил, что с начала специальной военной операции России по защите Донбасса, как подчеркнул Трамп, президент РФ ведет себя мудрее, чем руководство США.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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