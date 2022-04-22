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Боррель заявил о готовности сесть с Путиным за стол переговоров по Украине

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Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что он был бы готов начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно ситуации вокруг Украины. Такое заявление глава дипломатии ЕС сделал 22 апреля в интервью газете El Pais.

Спецоперация в Донбассе 22 апреля. Текстовая трансляция
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«Сел бы за стол переговоров хоть завтра», — ответил он на соответствующий вопрос.

13 апреля сообщалось, что Евросоюз увеличит финансирование украинской армии еще на €500 млн. По словам Борреля, следующие несколько недель станут решающими. Он считает, что необходимо предоставлять военную помощь Украине, чтобы защитить ее землю и народ от дальнейших страданий.

До этого, 9 апреля, глава евродипломатии в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт на Украине был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

После чего 12 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО. Она отметила, что утверждение Борреля о военном способе решения конфликта «ставит точку на определенном этапе существования Европейского союза».

До этого, 11 марта, Боррель также заявлял о стремлении ЕС добиваться урегулирования ситуации на Украине силовым путем и пообещал расширять военную помощь Киеву.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение, что такое заявление является проявлением озлобленности и остервенелости.

24 марта Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. В Москве заявляли, что целями операции являются денацификация и демилитаризация Украины для обеспечения безопасности России. При этом РФ не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил страны.

Обстановка в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Луганская и Донецкая народные республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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