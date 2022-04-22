Собянин сообщил о возобновлении в Москве фестивалей без ограничений по COVID-19
В Москве после двухлетнего перерыва возобновляется проведение фестивалей без коронавирусных ограничений. Первым состоится фестиваль «Пасхальный дар» 23–28 апреля. Об этом 22 апреля сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Наконец-то после вынужденного перерыва 2020–2021 годов главный благотворительный фестиваль Москвы пройдет без всяких ограничений. Без надоевших масок и социальных дистанций. Всю пасхальную неделю москвичей и гостей столицы ждут 23 фестивальные площадки в центре города и в округах», — написал он в блоге.
Гостей фестиваля ждут мастер-классы, театральные постановки, выступления детских коллективов, игры, ярмарки.
Градоначальник добавил, что в мае пройдет фестиваль «Московская весна», который «станет украшением майских праздников, наполнит их концертами и театральными постановками ко Дню Победы».
Накануне Собянин поручил продлить работу Московского центрального кольца и метрополитена до 02:00 в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля. Кроме того, до 03:30 будут доступны самые востребованные маршруты наземного транспорта.
В этом году православная Пасха выпадает на 24 апреля, Красная горка — на 1 мая, Радоница — на 3 мая.
15 апреля заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что Москва вышла на минимальные показатели по госпитализации пациентов с коронавирусом, новая волна заболеваний в ближайшее время не прогнозируется.
Масочный режим отменен в столице с 15 марта из-за улучшение эпидемиологической ситуации.