Минобороны РФ опубликовало кадры оставленного ВСУ укрепленного района

Министерство обороны России 22 апреля показало кадры оставленного Вооруженными силами Украины (ВСУ) укрепленного района.

Не пожелавшие добровольно сложить оружие украинские военные в результате штурма были выбиты с укрепленных позиций. Отступая, они оставили боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы, большое количество боеприпасов, а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ.

«Укрепленный район имел разветвленную сеть траншей и окопов, бронированных огневых точек, долговременных фортификационных сооружений, в том числе заглубленные бетонные бункеры», — добавили в Минобороны РФ.

Ранее в этот день ведомство опубликовало кадры, на которых видно, как российские военные проходят через освобожденные от украинских боевиков населенные пункты Харьковской области. Движение колонн осуществляется под прикрытием ударных вертолетов армейской авиации.

21 апреля стало известно, что военные Луганской Народной Республики вышли на границу Харьковской области и открыли дорогу на Харьков. Это облегчит доставку гуманитарной помощи в освобожденные районы региона.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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