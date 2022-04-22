Прямой эфир
Сюжет:

Кадыров сообщил о взятии Мариуполя российскими войсками

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мариуполь освобожден от националистов. Об этом 21 апреля заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Заводские настройки: почему был отменен штурм «Азовстали»
Глава государства назвал героями участников операции по освобождению Мариуполя

«Мариуполь наш, <...> город взят окончательно и бесповоротно. Вся территория планомерно зачищена от националистов, бандеровцев, шайтанов и всей остальной погани», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Чечни уточнил, что войска взяли под контроль административное здание комбината, имеющее стратегическое значение, а остатки Вооруженных сил Украины блокированы под «толщей бетона и железа на территории завода». По словам Кадырова, «эти стены — последнее, что они увидят в своей жизни».

Он отметил, что с момента прорыва обороны города такой исход был неизбежен. Националисты успели изучить Мариуполь, собрать склады оружия и припасов, взяли в заложники десятки тысяч мирных жителей, подчеркнул глава республики.

Кадыров добавил, что боевики предусмотрели все возможные варианты, но недооценили противника, что привело к постепенной потере города.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что весь Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), а территория завода «с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована».

Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и призвал заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела».

О начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов народной милиции ДНР стало известно 18 апреля. Указывалось, что засевшие на заводе украинские боевики едва ли не каждый день пытаются вырваться из окружения — на окраинах промышленной зоны они действуют малыми группами, однако их попытки прорыва успешно подавляются.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022