Кадыров сообщил о взятии Мариуполя российскими войсками

Мариуполь освобожден от националистов. Об этом 21 апреля заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мариуполь наш, <...> город взят окончательно и бесповоротно. Вся территория планомерно зачищена от националистов, бандеровцев, шайтанов и всей остальной погани», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Чечни уточнил, что войска взяли под контроль административное здание комбината, имеющее стратегическое значение, а остатки Вооруженных сил Украины блокированы под «толщей бетона и железа на территории завода». По словам Кадырова, «эти стены — последнее, что они увидят в своей жизни».

Он отметил, что с момента прорыва обороны города такой исход был неизбежен. Националисты успели изучить Мариуполь, собрать склады оружия и припасов, взяли в заложники десятки тысяч мирных жителей, подчеркнул глава республики.

Кадыров добавил, что боевики предусмотрели все возможные варианты, но недооценили противника, что привело к постепенной потере города.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что весь Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), а территория завода «с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована».

Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и призвал заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела».

О начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов народной милиции ДНР стало известно 18 апреля. Указывалось, что засевшие на заводе украинские боевики едва ли не каждый день пытаются вырваться из окружения — на окраинах промышленной зоны они действуют малыми группами, однако их попытки прорыва успешно подавляются.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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